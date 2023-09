Cet évènement est passé Us open Scène des tourelles Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Us open Scène des tourelles Orléans, 21 septembre 2023, Orléans. Us open Jeudi 21 septembre, 20h30 Scène des tourelles Quartet vif et enthousiasmant, UsOpen joue avec fougue les compositions de Ronan Mazé (ex-saxophoniste de Ben l’Oncle Soul). Celui-ci est entouré de musiciens que l’on aura pu voir entre autres dans Vendeurs d’enclumes, La Belle Image ou la Compagnie du Coin…

La musique développée par ce combo (Basse-chant/Batterie/Guitare/Rhodes) est un mélange de Pop, de Funk, de Jazz, à la fois très actuel et puisant ses sources dans la musique des années 70/80. On y retrouve les influences de Stevie Wonder, Michael Jackson, mais aussi Jamiroquai ou Vulfpeck.

