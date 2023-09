Maudits Français Scène des tourelles Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Maudits Français Mercredi 20 septembre, 20h30 Scène des tourelles

« Maudits Français ! » Un nom qui sonne comme une insulte ou une plaisanterie affectueuse et qui annonce la couleur ! Pour autant, plus que La Belle Province québécoise, c’est toute la musique francophone nord-américaine qui est ici célébrée. Celle-là même qui, issus des chansons traditionnelles bretonnes, normandes ou poitevines et telle une bonne bière maltée, s’est joyeusement brassée au cours du temps aux mélodies gaéliques d’Irlande et d’Ecosse et au blues rythmique des afro-américains. « Maudits Français! » c’est aussi et avant tout le plaisir de chanter et de faire chanter en français, quitte à adapter des chansons venus du fin fond des pubs irlandais.

Musiques traditionnelles, chants à répondre et chansons plus actuelles, un répertoire énergique, festif et contagieux qui n’a qu’un seul objectif: vous faire chanter et, pour les plus téméraires, peut-être même danser, qui sait ?

Scène des tourelles Quai du fort des tourelles, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T20:30:00+02:00 – 2023-09-20T21:30:00+02:00

