SCÈNE DÉCOUVERTE – MAGELLAN Forbach, 10 juillet 2022

2022-07-10 – 2022-07-10

Formé en 2018, Magellan est un groupe de rock français constitué de Michel à la guitare, Christian à la batterie, Johan à la basse et Thierry à la guitare et au chant.

A travers ses textes, écrits dans la langue de Molière, Magellan propose un savant mélange de styles, naviguant entre rock progressif et pop rock, et lorgnant parfois même du côté du punk rock.

Au lendemain du vernissage du Petit Baz’art, ce concert vous ressourcera, et vous fera entrer dans les vacances d’été avec des riffs rock plein la tête !

Entrée libre et gratuite!

Bar solidaire! Rémunération du groupe au chapeau!

