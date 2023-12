Un Mois à la campagne d’Ivan Tourgueniev Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 29 janvier 2024, Gif-sur-Yvette.

Un Mois à la campagne d’Ivan Tourgueniev Lundi 29 janvier 2024, 20h30 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay tarif réduit 10€ (étudiants, jeunes, demandeurs d’emploi…) – Tarif normal : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T20:30:00+01:00 – 2024-01-29T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-29T20:30:00+01:00 – 2024-01-29T22:30:00+01:00

Un Mois à la campagne est la pièce la plus célèbre d’un auteur à la fois très russe et « occidentaliste », Ivan Tourgueniev. C’est en France en effet qu’elle fut écrite en 1850, tout en se situant en Russie, dans un domaine évoquant celui de Spasskoïe où naquit Tourgueniev. On y trouve l’heureuse alliance du romantisme d’un Musset, faisant la part belle à l’amour sous toutes ses facettes, et d’un réalisme peignant avec justesse, drôlerie et férocité la société russe de son temps, comme Tchekhov le fera un peu plus tard.

Tiraillée entre trois hommes amoureux d’elle – le mari, l’ami et l’amant –, Natalia parviendra-t-elle à retrouver un équilibre ? Découvrant en sa bienfaitrice une rivale, Verotchka la jeune pupille saura-t-elle se libérer d’une position insupportable ? Quant à Lizaveta Bogdanovna, dame de compagnie et professeur de musique, échappera-t-elle sans trop de dommage à Anna, l’acariâtre belle-mère de Natalia ? Tous vont perdre beaucoup au cours de ce Mois à la campagne, notamment le petit Kolia que son jeune précepteur adoré est obligé de quitter mais à qui, heureusement, il reste la musique.

Entre Musset et Tchekhov, ouverture à la culture occidentale et enracinement russe, Tourgueniev nous entraîne avec délicatesse sur un chemin plein de sensibilité et d’attention à l’autre.

——————

Cap sur Scène est une compagnie de théâtre créée en 2015 par Véronique Maas et regroupant surtout des comédiens amateurs, mais aussi quelques jeunes professionnels. Elle présente chaque année un spectacle différent, joué dans une dizaine de salles parisiennes et de la banlieue Sud.

Distribution :

Avec Jacques Augé : Matveï ; Philippe Bataille : Schaaf ; Philippe Dauriac : Islaev ; Jean Defaye : le jeune Kolia ; Catherine Falvert : Lizaveta Bogdanovna ; Christian Gautrin : Chpiguelski ; Véronique Maas : Anna Bogdanovna ; Thibault Lebouc : Rakitine ; Caroline Lepitre : Verotchka ; Louis Lopparelli : Beliaev ; Anne-Sophie Valentin : Natalia ; Zazack : Bolchintsov.

Durée 2h

Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/un-mois-a-la-campagne-a-l-ens-paris-saclay-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capsurscene.fr »}]

Tourgueniev Tchekhov