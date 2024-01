Work in progress – ARRC en Scène Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, vendredi 19 janvier 2024.

Work in progress – ARRC en Scène Restitution des projets de la formation ARRC de l’ENS Paris-Saclay Vendredi 19 janvier, 14h00 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Entrée libre, gratuit

Les élèves de la formation de Recherche (Création (ARRC) de l’ENS Paris-Saclay vous présentent leur quatre projets :

– Maculage détecté : une installation de peinture interactive, générée grâce à la vibration et l’eau

– Miroir mon beau miroir : une pièce de théâtre sur le sujet du corps et des canons de beauté

– Le jeu, le geste : une performance multimédia sur le jeu et le geste dans la pratique musicale

– ADN : Atelier Dénouer-Nouer : une expérience sur la théorie des nœuds et des structures topologiques de l’ADN à travers le mouvement et l’interaction

Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

arts et sciences

ARRC