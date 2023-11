Nos cœurs en Terre Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 21 décembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Nos cœurs en Terre Jeudi 21 décembre, 19h00 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique

Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Les statues vivantes

Que nous disent les pierres de nos murs, inertes à nos yeux ?

Au XVIIe siècle, le médecin et savant Pierre Borel assure détenir la preuve irréfutable de la sexualité des pierres… Partant de cette figure oubliée et de ses surprenantes théories, l’auteur et comédien David Wahl fait poème du savoir et des connaissances scientifiques.

En dialogue avec l’artiste plasticien Olivier De Sagazan, il explore les métamorphoses du minéral, parvient à l’origine du monde. Joignant le geste à la parole, l’artiste enduit leurs deux corps d’argile, cisèle leurs silhouettes, et les fait passer du vivant à la glaise. Jusqu’à devenir eux-mêmes leur propre sujet de recherche.

Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T19:00:00+01:00 – 2023-12-21T20:00:00+01:00

