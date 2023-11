The Game of life Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 24 mai 2024, Le Moulon.

The Game of life 24 et 25 mai 2024 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique / Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Cellules dansantes

Dans le jeu de simulation du mathématicien John Conway, des groupes de cellules évoluent en fonction de leur environnement. Suivant des règles simples, elles finissent par produire des motifs d’une étourdissante complexité. Voici le bien nommé « jeu de la vie » !

Fascinés, deux chorégraphes se sont emparé de cette partition, substituant aux cellules les corps de trois danseurs et de trois musiciens. L’expérience scientifique prend forme humaine… à moins que la chorégraphie ne teste la « dansabilité » de l’expérience scientifique ?

Lorsque danse et musique font cause commune avec l’écriture mathématique, un écosystème se crée, prolifère, et s’ouvre. À l’image de nos imaginaires…

Dans le cadre du festival Essonne Danse, avec le soutien du Collectif Culture Essonne.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T18:30:00+02:00 – 2024-05-24T19:20:00+02:00

2024-05-25T18:00:00+02:00 – 2024-05-25T18:50:00+02:00

Jérôme Foubert