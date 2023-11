Les Clairvoyantes Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Les Clairvoyantes
3 – 5 avril 2024
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
Le Moulon

Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse Divination et occultisme à l’ENS Claire Chastel et Camille Joviado s’installent pour trois soirs à l’ENS avec un spectacle immersif, participatif et… extralucide. Entre écriture contemporaine, magie d’objets et mentalisme Les Clairvoyantes bouscule nos certitudes : y aurait-il vraiment différentes façons de percevoir le réel ?

Joignez-vous à cette scène circulaire pour une séance ésotérique ! Un campus universitaire, haut lieu du savoir scientifique, révélateur d’invisible, le temps de quelques soirées ? Cela n’arrivera pas deux fois, alors autant en profiter…

10 € tarif unique
Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Spectacle co-programmé avec la Terrasse, théâtre de la Mairie de Gif-sur-Yvette et du CNRS.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette
Le Moulon
91190 Essonne

2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T19:45:00+02:00

