La Vie de Galilée 13 et 14 mars 2024 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique / Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Et pourtant, elle tourne

« Celui qui ne connaît pas la vérité, celui-là n’est qu’un imbécile. Mais celui qui la connaît et la qualifie de mensonge, celui-là est un criminel. »

En pointant sa lunette astronomique vers le ciel de 1610, Galilée le mathématicien et astronome conclut que la Terre tourne autour du Soleil et non l’inverse. L’Inquisition ne fut pas de cet avis.

Voici l’histoire d’un combat, celui de l’observation raisonnée contre le dogme. À travers l’épopée du savant dans la nuit vénitienne, tonne un plaidoyer émancipateur et toujours d’actualité pour la recherche de la vérité.

Fantastique « machine à jouer » pour quinze jeunes comédien·ne·s, ce tourbillon théâtral déploie une irrésistible force d’entraînement.

Cette adaptation de La vie de Galilée est le fruit de l’atelier conduit entre septembre et mars par Julie Timmerman et les étudiant·e·s de Didascal(ENS), club théâtre de l’ENS Paris-Saclay.

Julie Timmerman est artiste associée à la Scène de recherche pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

Jérôme Foubert