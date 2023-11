Le Banquet des médotes Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 8 mars 2024, Le Moulon.

Le Banquet des médotes Vendredi 8 mars 2024, 18h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique / Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

La Scène de recherche se transforme en salle de banquet !

Autour de la table, chercheur·se·s, artistes et citoyen·ne·s réfléchissent ensemble, entre deux coups de fourchette, aux médotes* qui animent la recherche en 2024.

Prenez place au banquet du Plateau de Saclay et venez déguster des plats composés et concoctés localement par les élèves de l’ENS.

Profitez d’un moment joyeux et gourmand inspiré par la tradition des banquets grecs ou géorgiens, où l’on philosophe, écoute de la musique, de la poésie, où l’on chante et où l’on mange.

* Médote : méthode personnelle, particulière, singulière, possiblement non méthodique et par la même scientifique.

En partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay.

La restauration est assurée par le Bureau des Élèves de l’ENS Paris-Saclay.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/le-banquet-des-medotes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T18:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

