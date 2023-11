Les Choses Environnantes – circumfusa Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Les Choses Environnantes – circumfusa Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 5 mars 2024, Le Moulon. Les Choses Environnantes – circumfusa Mardi 5 mars 2024, 12h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation Depuis quand vivons-nous en considérant que tout nous est offert ? Les espaces, les services, les ressources… open bar. Il suffirait de la conquérir pour qu’une entité, vivante ou inerte, nous appartienne.

Artiste pionnier de la Scène de recherche, Julien Avril approfondit son exploration de la question environnementale en se tournant cette fois l’Histoire environnementale et celle du progrès technique. Au cours de cette nouvelle recherche-création, il confronte le temps long aux nouveaux modèles de représentation de l’activité humaine au sein des écosystèmes : la comptabilité écologique. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette
Le Moulon
91190 Essonne
Île-de-France

