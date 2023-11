Supraconducteur – Les impromptus scientifiques Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Supraconducteur – Les impromptus scientifiques Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 6 février 2024, Le Moulon. Supraconducteur – Les impromptus scientifiques 6 et 7 février 2024 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique / Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse Un métal refroidi à l’extrême devient supraconducteur : il transporte le courant électrique sans résistance, sans perte d’énergie. Mais que se passe-t-il dans ce métal pour qu’un tel phénomène ait lieu ?

Pour le comprendre, le chercheur en physique quantique Hugues Pothier, nous entraîne au milieu des vapeurs d’azote et des métaux volants à la rencontre de ces électrons qui n’ont pas choisi entre l’ici et l’ailleurs ! Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/supraconducteur-les-impromptus-scientifiques »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T12:30:00+01:00 – 2024-02-06T13:45:00+01:00

2024-02-06T12:30:00+01:00 – 2024-02-06T13:45:00+01:00

2024-02-07T18:00:00+01:00 – 2024-02-07T19:15:00+01:00

