Hentoù Gwenn – Nos voies lactées
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
Le Moulon

Hentoù Gwenn – Nos voies lactées
1 – 3 février 2024
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
Le Moulon
10 € tarif unique
Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse Au pays de l’or blanc Pourquoi les bébés chinois se nourrissent-ils de lait breton ? Et depuis quand buvons-nous du lait animal ? Cherchant à sonder les mystères des laiteries industrielles de leur Finistère natal, le Teatr Piba a entrepris un grand voyage jusqu’aux plaines d’Anatolie, site des premières traces de domestication des vaches. Peu à peu, le périple savant à la poursuite de « l’or blanc » devient aventure poétique, bruissant d’atmosphères sonores et de langues inattendues. À mesure que vous suivrez cette enquête, des odeurs vous parviendront, vous pourrez sentir puis déguster des plats, évidemment à base de lait… Oui : une véritable cuisine vous attend sur scène, achevant de faire de ce spectacle une expérience totale ! Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/hentou-gwenn-nos-voies-lactees »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T20:30:00+01:00

Dates:
2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T20:30:00+01:00
2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:30:00+01:00

Lieu: Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
Adresse: 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette
Ville: Le Moulon
Département: Essonne

