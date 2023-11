Des os à l’oral Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Des os à l’oral Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 16 janvier 2024, Le Moulon. Des os à l’oral Mardi 16 janvier 2024, 12h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation Les cyclopes étaient des éléphants nains ! On raconte qu’en découvrant des squelettes d’éléphants nains les Siciliens inventèrent le mythe des cyclopes…

Au fil des millénaires, les organismes vivants deviennent minéraux autant que fictions. Réunis autour de l’auteur Alexis Fichet, vous traverserez l’histoire de la disparition des espèces, et assisterez à la naissance de leurs légendes. Peuplant son théâtre d’objets bons à penser, le conteur fera jaillir vestiges et trésors : sons, os, rayons de lumière, fossiles de bélemnites.

Ce cabinet de curiosité participatif laisse la part belle au jeu comme aux associations d’idées : et si dans une époque lointaine l’humanité venait à disparaître, que resterait-il de nous ? Alexis Fichet est en résidence à la Scène de recherche en janvier 2024.

Dans ce cadre, il dialoguera avec le scientifique XXX Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T12:30:00+01:00 – 2024-01-16T13:30:00+01:00

2024-01-16T12:30:00+01:00 – 2024-01-16T13:30:00+01:00 Jérôme Foubert Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Le Moulon Autres Lieu Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette Ville Le Moulon Departement Essonne Lieu Ville Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon latitude longitude 48.712856;2.164843

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-moulon/