Une vie entre foi et sciences

Sur un chantier de fouille, des archéologues exhument l’abbé Breuil. Chapeau, soutane, cigarette et papier calque, le grand préhistorien mort en 1961 se met à nous parler…

Homme de foi mais découvreur d’un art d’avant la Genèse, l’abbé dédia surtout son sacerdoce aux parois peintes ou gravées.

Trois comédiens et une violoncelliste donnent à voir son corps de savant entre ciel et grotte.

Cheminant à travers des tentures bleues comme la nuit préhistorique, les personnages sondent les couches de cette existence. Ensemble, nous parcourons les croyances, les erreurs et les hypothèses qui se nouent dans la recherche des origines humaines et celle d’une discipline : la science de la Préhistoire.

Jérôme Foubert