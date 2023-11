Cet évènement est passé Aux commencements Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Aux commencements
24 – 29 novembre
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
10 € tarif unique

Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse Lascaux à Saclay Cet automne, le théâtre se métamorphose en caverne (de papier) ! Pénétrez-y pour prendre place autour du feu, tendre l’oreille, entendre le crépitement des braises et les sons de la nature. Sur les parois se joue le fabuleux théâtre d’ombres de l’artiste Philippe Beau : aurochs, bisons, chevaux… Des présences et des couleurs apparaissent dans les replis de la roche, s’animent autour de vous, puis s’effacent. Une expérience interactive, faite d’atmosphères et de jeux d’ombres, qui touche nos sens et fait naître un frisson archaïque. Le Paléolithique semble tout près. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/aux-commencements »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

