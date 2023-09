Histoires de fouilles Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Histoires de fouilles Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 16 novembre 2023, Le Moulon. Histoires de fouilles Jeudi 16 novembre, 10h00, 14h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique

Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse Sur la scène, une étendue de terre désertique : va-t-il en sortir des pelles et des sceaux, ou bien des os de dinosaures… ?

Installés autour d’un bac de fouilles et d’une machine à recycler, les enfants deviennent chercheurs-écologues le temps d’une représentation !

Ce spectacle jeune public ludique retrace la curieuse histoire du plastique, de ses origines, de ses transformations, des avancées qu’il permet mais aussi des problèmes qu’il pose.

Mobilisant l’émerveillement face à la matière, David Wahl invite les acteurs de demain à faire aujourd’hui l’expérience de l’impact de l’homme sur son environnement. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/histoire-de-fouilles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T10:00:00+01:00 – 2023-11-16T10:45:00+01:00

2023-11-16T14:30:00+01:00 – 2023-11-16T15:15:00+01:00 Jérôme Foubert Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Le Moulon Autres Lieu Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette Ville Le Moulon Departement Essonne Lieu Ville Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon latitude longitude 48.712856;2.164843

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le moulon/