Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Vivre dans une maison, c’est être entouré de bruits, de musique, de voix, de présences familières.

Et vivre dans un théâtre ?

Casque audio sur les oreilles, laissez-vous embarquer dans une déambulation libre pour occuper progressivement la Scène de recherche. Trois comédiens se rencontrent et s’habituent aux passerelles et coulisses, y emménagent pour y vivre et vous y invitent. Ils vous souffleront dans le creux de l’oreille des géographies intimes.

Adaptation du beau texte du philosophe Emanuele Coccia, Earthscape traverse des paysages sonores et s’interroge : si la Terre est une maison comment faut-il l’habiter ?

Dans le cadre du Festival CURIOSITas et de Némo, biennale des arts numériques de la Région Île-de-France produite par le CENTQUATRE-PARIS.

Théâtre déambulation

Jérôme Foubert