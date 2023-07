Concerto pour jongleurs Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Concerto pour jongleurs Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 6 novembre 2023, Le Moulon. Concerto pour jongleurs 6 novembre 2023 – 9 février 2024 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur inscription Le jongleur Vincent de Lavenère et le chef d’orchestre Pierre Boudeville invitent les musiciens du plateau de Saclay à monter un projet étonnant entre concert et spectacle de cirque ! Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-sdr@ens-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T18:00:00+01:00 – 2023-11-06T20:00:00+01:00

2024-02-09T18:00:00+01:00 – 2024-02-09T20:00:00+01:00 cirque musique Philippe Cibille Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Le Moulon Autres Lieu Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette Ville Le Moulon Departement Essonne Lieu Ville Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le moulon/