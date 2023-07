Atelier régie plateau, son, lumière et vidéo Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Atelier régie plateau, son, lumière et vidéo Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 31 octobre 2023, Le Moulon. Atelier régie plateau, son, lumière et vidéo 31 octobre – 3 novembre Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur inscription Cet atelier a pour vocation d’initier les élèves à l’ensemble des équipements, dans tous les types de configurations rencontrées. Grâce à l’apprentissage des principes fondamentaux liés aux pratiques professionnelles des techniques du son, de la lumière, du plateau et de l’audiovisuel, ils permettent d’appréhender les fonctions et responsabilités de technicien du spectacle vivant et de l’événementiel dans le cadre de l’accueil, l’accompagnement, la création de spectacles, d’événements culturels ou institutionnels… Johan BLANC est le régisseur général de la Scène de Recherche. Fort de 10 années d’expérience dans le spectacle vivant en tant que technicien polyvalent, opérateur du son, chef d’équipe, formateur puis entrepreneur, Johan a exercé en France et à l’international, dans des lieux comme l’Accor Arena, l’ONU à Genève ou le stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-sdr@ens-paris-sacaly.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

