Le Moulon, 17 octobre 2023

ZOÉ Mardi 17 octobre, 12h30 Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay

Comment grandir avec un père hors-norme ? Et qu’est-ce qu’une vie normale ?

Entre jours de terreur, jours de merveille, visites chez le psy et jeux d’enfants, la jeune Zoé tente de comprendre le monde et de devenir elle-même.

Sismographie du psychisme d’un homme, cette fiction prend de biais le diagnostic médical. La plongée dans les bouleversements d’un cerveau se fait aventure émotionnelle, et drôle.

Julie Timmerman est artiste associée à la Scène de recherche pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T12:30:00+02:00 – 2023-10-17T13:30:00+02:00

