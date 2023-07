Jonglerie musicale, automates et combinatoire Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Héros de la jonglerie musicale, Vincent de Lavenère nous émerveille avec ses mélodies créées par des lancés de balles. Florent Hivert, lui, est professeur à l’Université de Paris-Saclay, spécialiste de la combinatoire algébrique. Le temps d’une conférence-spectacle interactive, ils modélisent ensemble un automate capable d’écrire une partition pour jongleurs.

Un duo de savants circassiens pour révéler tout le potentiel joueur des mathématiques ! Vincent de Lavenère est artiste associé à la Scène de recherche pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025. Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

