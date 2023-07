Manuel d’adaptation à la planète Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 6 octobre 2023, Le Moulon.

Manuel d’adaptation à la planète 6 et 7 octobre Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit, entrée libre

Et si l’on vous donnait pour mission de réorganiser la vie humaine sur Terre ?

Pour deux jours, le jardin de l’école est envahi par les dômes géodésiques futuristes du Laboratoire urbain d’interventions temporaires.

Avec une équipe de comédien·nes accompagnateurs·ices, imaginez l’état de votre ville en 2040 et les scénarios possibles pour la sauver d’une crise climatique et politique. Vos choix et vos réflexions communes auront un impact en temps réel, sous vos yeux.

Serez-vous prêt·e·s à relever ce défi ?

Dans le cadre de la Fête de la Science et du Village des Sciences de l’Université Paris-Saclay.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

