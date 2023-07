Festival Vo-Vf, traduire le monde Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 28 septembre 2023, Le Moulon.

Festival Vo-Vf, traduire le monde Jeudi 28 septembre, 17h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation

Lieu de dialogue et de traduction des disciplines entre elles mais aussi d’ouverture sur le territoire, la Scène de recherche accueille tout naturellement le festival Vo-Vf, la fête des littératures du monde où les traducteurs sont à l’honneur.

Située à Gif-sur-Yvette, cette grande fête des voix d’écrivain·e·s de toute la planète monte sur le plateau de Saclay pour la première fois ! Avec le département d’anglais de l’ENS, nous vous invitons à découvrir le roman « Vers le paradis » de l’autrice-star Hanya Yanagihara. Se déroulant autant à New-York qu’à Hawaï, dans le passé et le futur, ce roman états-unien tresse trois destins et trois époques : 1893, 1993 et 2093.

Marc Amfreville, traducteur du roman, et d’une soixantaine d’autres ouvrages incontournables écrits en anglais, rencontrera Claire Lambard, directrice du département d’anglais. Lectures et échange sur cette autrice majeure nous feront mieux connaître cet art mystérieux qui consiste à passer d’une langue à une autre.

Dans le cadre de la 11e édition du festival Vo-Vf, traduire le monde.

Avec Claire Lambard, directrice du département d’anglais de l’ENS Paris-Saclay.

Marc Amfreville est professeur émérite à l’Université Paris IV Sorbonne, traducteur de près de soixante romans, dont D.H. Lawrence, Safran Foer. Il est également psychanalyste.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/festival-vo-vf-traduire-le-monde »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T17:30:00+02:00 – 2023-09-28T18:30:00+02:00

2023-09-28T17:30:00+02:00 – 2023-09-28T18:30:00+02:00

Festival Vo-Vf Traduction

Jérôme Foubert