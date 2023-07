Nos forêts Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 27 septembre 2023, Le Moulon.

Nos forêts 27 et 30 septembre Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique

Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

La forêt qui se défend

Que nous raconte notre rapport aux forêts ?

Pour y répondre, les autrices et metteuses en scène Agathe Charnet et Lillah Vial vous emmènent au cœur du sujet. N’hésitons pas et promenons-nous avec elle dans un bois du plateau de Saclay !

Pas à pas, cette déambulation poétique et musicale vous fait découvrir le fruit d’une année de récolte de témoignages de spécialistes des écosystèmes forestiers, de scientifiques (ONF, AgroParisTech, INRAE), mais aussi de randonneurs et d’activistes.

Alors que disparaissent les forêts, il est grand temps de se plonger en elles, comme en nous-mêmes.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

2023-09-27T18:30:00+02:00 – 2023-09-27T20:10:00+02:00

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:40:00+02:00

