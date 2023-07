Suites pour jonglerie et violoncelle Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 26 septembre 2023, Le Moulon.

Suites pour jonglerie et violoncelle Mardi 26 septembre, 12h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation

Pour le lancement de notre premier Festin du Mardi Midi, la Scène de recherche vous invite à venir voir et écouter deux virtuoses de la jonglerie et du violoncelle. Dans ce duo, la musique se regarde et les lancées de balles s’écoutent !

Au cours de ce voyage poétique, vous verrez les trajectoires croiser les mélodies, se répondre et jouer ensemble avec complicité.

Et ensuite… place à notre grand banquet préparé par le Bureau des Élèves, sur scène et avec les artistes !

Vincent de Lavenère est artiste associé à la Scène de recherche pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T12:30:00+02:00 – 2023-09-26T13:30:00+02:00

cirque musique

Jérôme Foubert