Les laboratoires vous font peur et vous n’avez jamais osé pousser les portes de l’ENS Paris-Saclay ? Peut-être ne savez-vous même pas qu’il existe un théâtre sur le plateau de Saclay ?

Pour déjouer tous ces a priori, nous vous proposons une visite guidée pas comme les autres…

Un spectaculaire duo acrobatique belge se fera votre guide d’un jour dans l’École et le bâtiment-labyrinthe de l’architecte Renzo Piano : équilibres dans le jardin, escalade de passerelles à plus de 10 mètres de hauteur, folles acrobaties dans le colossal atrium, concert improvisé à la Scène de recherche…

Dans le cadre du festival Encore les beaux jours (Animakt/ Communauté Paris-Saclay) et des Journées du Patrimoine. Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

