Présentation de la saison 23/24 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 12 septembre 2023, Le Moulon.

Présentation de la saison 23/24 Mardi 12 septembre, 19h00 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation

La Scène de recherche se refait une beauté et vous propose une nouvelle programmation foisonnante qui fait dialoguer les arts et les sciences à travers des spectacles de théâtre, de cirque, de danse ou encore de magie nouvelle.

Les tarifs évoluent pour s’adapter un peu plus à vous : tous les spectacles sont gratuits pour les élèves de la maternelle à la thèse, et au tarif tout doux de 10 € pour tous les autres spectateurs.

Pour en savoir plus sur la saison 23/24 et ses spectacles, venez assister à la présentation de saison festive de la rentrée !

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

présentation de saison théâtre

Jérôme Foubert