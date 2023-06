Sortir de prison – documentaire Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Sortir de prison – documentaire Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 12 juin 2023, Le Moulon. Sortir de prison – documentaire Lundi 12 juin, 13h00 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Entrée libre La prison et les dispositifs sociaux d’insertion sont souvent pensés sur le modèle masculin. Les femmes sont, par conséquent, généralement les oubliées, car considérées comme trop minoritaires, trop secondaires. « Sortir de prison » est une création documentaire en podcast en trois épisodes, sur le projet de la ferme agro-écologique d’accueil de femmes sous-main de justice, Emmaüs Baudonne dans la communauté des Landes. Elle a été tournée, à l’hiver 2023, dans le cadre de la scène de recherche de l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay en création-recherche. La recherche menée par Natacha Chetcuti-Osorovitz spécialisée sur les questions de carcéralité et de genre permet de créer un espace pour rencontrer une autre idée des expériences carcérales des femmes. Cette création documentaire est ainsi réalisée, par Elodie Hervier, avec les méthodes de la recherche qualitative en sociologie est co-réalisée avec les participantes des ateliers de création sonores résidant à la ferme. Les trois épisodes sont diffusés à la scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay le 12 juin 2023, puis mis en ligne et diffusés sur les antennes des radio associatives de Radio Campus et le site du Centre Culturel Pompidou. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

