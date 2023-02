Violet Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

10 € pour les étudiants et le personnel de l'UPS, 20 € tout public Véritable fable dystopique, l'opéra contemporain Violet met en scène la « fin du temps et de l'espace » vu depuis l'espace confiné d'une cuisine, celle d'une femme effacée : Violet. Dehors, éclatent des coups de feu, apparaissent incendies et inondations… Alors la jeune femme sort de sa torpeur, quitte son foyer et décide de construire un bateau. Mais les autres accepteront-ils de la suivre ? Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne

2023-04-19T17:00:00+00:00 – 2023-04-21T18:30:00+00:00

