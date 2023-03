Remise du Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay 2023 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 28 mars 2023, Le Moulon.

Chaque année depuis 23 ans, un jury composé d’étudiants de l’école récompense un premier roman francophone paru l’année précédente dans le cadre du Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay.

Cette année, ce sont 10 livres en compétition qu’ils ont lu et jugés avant de choisir Les têtes baissées (Robert Laffont) écrit par François-Xavier Ménage.

Ce roman social tourne autour d’une usine agroalimentaire, spécialisé dans la viande de porc, qui fait vivre un petit village breton où « même les trottoirs semblent en bout de vie. »

Mais cette entreprise est moribonde, restructuration et licenciements menacent la vie des employés dont le quotidien professionnel est déjà très difficile et douloureux, sans compter les blessures au travail qui ne sont pas si rares.

Un sujet et un ton pesants, mais empreints d’un réalisme et d’une dynamique qui ont su séduire le jury.

Un livre que les jurés vous invitent à découvrir, avec son style percutant, mais non sans vous avertir si vous êtes très sensibles à la cause du bien-être animal.

Quatrième de couverture

« Elle a l’indignation contagieuse. Dans l’usine, une fois la journée achevée, Emma est la seule à prendre des photos des combinaisons maculées d’hémoglobine déposées dans le grand bac à laver. Elle envoie ces clichés à des proches. Pourvu qu’ils comprennent qu’il y a ceux qui en bavent dans leur chair, et les autres. Ceux qui triment quelques mois, et ceux qui sont cimentés à ce malheur toute leur vie. Êtes-vous au-dessus ou au-dessous du seuil de pénibilité ? »

Ils s’appellent Emma, Ronan, Farid, Carole. Dans la symphonie métallique des moteurs et des scies, au rythme pervers de la répétition et des cadences à tenir, ils sont les petites mains d’une industrie vorace : AgroPig, l’abattoir du bourg. Une de ces cités françaises qui a l’usine pour cœur battant, centre névralgique d’un monde qui tente de se maintenir à flot. Bientôt, ils vont se heurter à un espoir qui se perd, une peur qui s’installe.

Fresque composite et roman social haletant, Les Têtes baissées est le récit d’un drame populaire, au plus près du quotidien qui vacille et des êtres que rien ne semble vouloir épargner.

Né en Bretagne (où se passe son roman), François-Xavier Ménage est également journaliste de radio puis de télévision.

Il est aujourd’hui surtout sur le terrain en tant que grand reporter pour TF1 (il a récemment réalisé des reportages en Ukraine), mais il a également présenté sur des journaux télévisé sur M6, ainsi que l’émission économique Capital pendant 2 ans.

Il est également l’auteur d’essais, dont le livre Fukushima, le poison coule toujours (Flammarion), qui retrace une enquête de 5 ans afin de mieux comprendre les répercussions du drame dans ce pays pour lequel il se passionne.

Les têtes baissées est son premier roman.

