L’Horizon des événements Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon

L’Horizon des événements Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 9 mars 2023, Le Moulon. L’Horizon des événements 9 – 11 mars Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

10 € pour les étudiants et le personnel de l’UPS, 20 € tout public

Théâtre handicap moteur mi Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France “L’Horizon des évènements” est une expérience de dialogue ludique et poétique sur l’univers et le cosmos, qui réunit sur scène Pierre Fleury, chercheur au CNRS en physique théorique, Fabrice Naud, musicien et créateur sonore, et Maryse Meiche, comédienne et metteuse en scène.

Ils vont partager avec vous ce constat vertigineux qu’à l’échelle cosmologique, l’histoire de l’existence humaine ne correspond qu’à quelques secondes. Un moment décalé pour s’interroger sur sa condition d’être terrestre, en tant que matière organique issue du Big Bang !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T19:00:00+01:00

2023-03-11T21:15:00+01:00 Marie-Clémence David

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Le Moulon Autres Lieu Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette Ville Le Moulon lieuville Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Departement Essonne

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-moulon/

L’Horizon des événements Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 2023-03-09 was last modified: by L’Horizon des événements Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 9 mars 2023 Le Moulon Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon

Le Moulon Essonne