Jazz Battle – un concert inter-écoles dans l’ENS paris-Saclay Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon

Jazz Battle – un concert inter-écoles dans l’ENS paris-Saclay Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 16 février 2023, Le Moulon. Jazz Battle – un concert inter-écoles dans l’ENS paris-Saclay Jeudi 16 février, 20h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

entrée libre sur réservation

5 groupes étudiants de 4 écoles s’affrontent pour une Jazz Battle. venez soutenir votre groupe favori ! Réservation gratuite sur ens-paris-saclay.fr dans la catégorie « Scène de Recherche ». handicap visuel;handicap moteur vi;mi Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France 5 groupes étudiants de 4 écoles s’affrontent pour une Jazz Battle. venez soutenir votre groupe favori ! Réservation gratuite sur ens-paris-saclay.fr dans la catégorie « Scène de Recherche ». Concert le 16 février de 20h30 à 23h dans la Scène de Recherche, théâtre de l’ENS Paris-Saclay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T20:30:00+01:00

2023-02-16T22:59:00+01:00 BDA de l’ENS Paris-Saclay

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Le Moulon Autres Lieu Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette Ville Le Moulon lieuville Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Departement Essonne

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-moulon/

Jazz Battle – un concert inter-écoles dans l’ENS paris-Saclay Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 2023-02-16 was last modified: by Jazz Battle – un concert inter-écoles dans l’ENS paris-Saclay Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 16 février 2023 Le Moulon Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon

Le Moulon Essonne