Saclay sur un plateau Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 13 janvier 2023, Le Moulon.

Saclay sur un plateau Vendredi 13 janvier 2023, 19h00 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

Entrée gratuite sur réservation au lien ci-dessous

Pensez collectivement l’aménagement passé et futur du plateau de Saclay à l’occasion d’une pièce de théâtre et d’un atelier participatif prospectif conçus à partir d’une enquête ethnographique.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-saclay-sur-un-plateau-1670255382 »}]

Un spect’atelier d’Elie Vince, Noam Marseille et bien d’autres…

« Où sommes-nous ? Où avons-nous atterri ? Que se passe-t-il ? Et où allons-nous ainsi ? » À la suite de la loi du Grand Paris en 2010, acte de naissance du « cluster scientifique » Paris-Saclay dans le cadre d’une « Opération d’Intérêt National », diverses entreprises et grandes écoles déménagent ou s’implantent sur le plateau de Saclay. Sur ces terres fertiles jusqu’alors largement agricoles, des bâtiments et infrastructures de transports poussent comme des champignons, des étudiant·e·s et enseignant·e·s-chercheur·euse·s affluent en masse, des agriculteur·rice·s essayent tant bien que mal de préserver leur activité en la transformant… Mais pour toutes ces personnes, entre les enjeux d’effervescence scientifique, d’innovation, de rayonnements à l’international, d’artificialisation des sols, d’alimentation, de transports, ou encore de vivre-ensemble, comment s’y retrouver ?

À partir d’une enquête ethnographique, d’entretiens menés avec différent·e·s acteur·rice·s du territoire, nous vous proposons d’explorer ces questions à l’occasion d’un spect’atelier en deux phases : une forme théâtrale autonome à laquelle vous assisterez, suivie d’un atelier auquel vous pourrez participer.

Dans un premier temps, la pièce de théâtre vous permettra d’explorer des questionnements autour de l’aménagement et de la vie sur le plateau de Saclay, au travers de témoignages variés. Dans un second temps, l’atelier vous permettra de vous glisser dans la peau d’un des personnages du plateau, pour cartographier le plateau de ses rêves… et des vôtres, qui sait ?

Le vendredi 13 janvier à 19h, à la Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay, venez penser avec nous le plateau d’aujourd’hui et reconstruire des plateaux désirables, des changements idéaux et concrets pour les décisions futures concernant l’aménagement et le vivre-ensemble !

Pour assister-participer au spect’atelier, inscrivez-vous ici :

https://framaforms.org/inscription-saclay-sur-un-plateau-1670255382

La représentation pourra être suivie d’un temps d’échange avec les participant·e·s au projet.

19h-21h30

La participation à la partie atelier est recommandée mais libre.

Projet étudiant Année de Recherche en Recherche-Création

Scène de Recherche – ENS Paris-Saclay

4 avenue des Sciences, Gif sur Yvette 91120



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T19:00:00+01:00

2023-01-13T21:30:00+01:00

Noam Marseille