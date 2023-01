Scène de qualification Big Tournoi de Slam Tréhorenteuc Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’Évènement: Morbihan

TREHORENTEUC

Scène de qualification Big Tournoi de Slam Tréhorenteuc, 21 janvier 2023, Tréhorenteuc Tréhorenteuc. Scène de qualification Big Tournoi de Slam 4 Rue de Brocéliande Brocéliande Café Tréhorenteuc Morbihan Brocéliande Café 4 Rue de Brocéliande

2023-01-21 – 2023-01-21

Brocéliande Café 4 Rue de Brocéliande

Tréhorenteuc

Morbihan Tréhorenteuc Pour le Grand Tournoi de Slam qui a lieu en mars, durant le Festival se passer le mot ; tentez votre chance, déclamez votre slam au Brocéliande Café !

Prévoyez deux ou trois textes de votre composition, chacun ne dépassant pas trois minutes. Après ce challenge, s’en suit une scène ouverte de slam et contes, tout en profitant des délices du Café. oslametc@live.fr +33 2 97 93 27 93 Brocéliande Café 4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, TREHORENTEUC Autres Lieu Tréhorenteuc Adresse Tréhorenteuc Morbihan Brocéliande Café 4 Rue de Brocéliande Ville Tréhorenteuc Tréhorenteuc lieuville Brocéliande Café 4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Departement Morbihan

Tréhorenteuc Tréhorenteuc Tréhorenteuc Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trehorenteuc-trehorenteuc/

Scène de qualification Big Tournoi de Slam Tréhorenteuc 2023-01-21 was last modified: by Scène de qualification Big Tournoi de Slam Tréhorenteuc Tréhorenteuc 21 janvier 2023 4 Rue de Brocéliande Brocéliande Café Tréhorenteuc Morbihan morbihan Tréhorenteuc Tréhorenteuc, Morbihan

Tréhorenteuc Tréhorenteuc Morbihan