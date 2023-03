Hyperfantastic children songs Scène de musiques actuelles Le Gueulard plus Nilvange Catégories d’Évènement: Moselle

Hyperfantastic children songs Scène de musiques actuelles Le Gueulard plus, 18 mars 2023, Nilvange. Hyperfantastic children songs Samedi 18 mars, 10h30 Scène de musiques actuelles Le Gueulard plus Avec les comptines et les chansons de l’enfance, le jeu sur les sons prime sur le sens, souvent multiple, parfois absurde ou carrément surréaliste. Pour ces trois « hyperfantastic » musiciens de l’association Otarie, ce répertoire offre un nouveau terrain de jeu pour bouleverser les codes. Dans l’espace laissé libre de mots, la mémoire et l’imaginaire des enfants ont toute la place pour s’exprimer. Pour les plus petits, ces airs sont souvent chantés en classe et les plus grands s’en souviennent encore avec un brin de nostalgie. Scène de musiques actuelles Le Gueulard plus Nilvange Nilvange 57240 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T11:15:00+01:00

