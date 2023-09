The Loire Valley Calypso (capypso) Scène de l’écluse Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

The Loire Valley Calypso (capypso) Samedi 23 septembre, 20h30 Scène de l’écluse

The Loire Valley Calypsos, après deux albums sur leur excellent label MaAuLa, des dizaines de concerts caniculaires et l’intégration d’un cinquième disciple, se sont mis à explorer toutes les îles des Caraïbes puis remonter le fil de ces diasporas jusqu’en Afrique ou en Amérique du Sud pour inventer une musique tropicadélique, comme si le quintet avait en plus découvert une nouvelle drogue hallucinogène à la noix de coco.

Les cinq dandys exoticool vous font donc remuer du popotin sur les anneaux de Saturne, dans des jerks endiablés et colorés qui doivent autant à Harry Bellafonte qu’à William Onyeabor ou Max Cilla. On passe ainsi d’une cumbia lysergique à un afro-funk millésimé, d’un calypso langoureux à un chaâbi hâbleur, le tout zébré de fulgurances au synthétiseur rétro-futuriste et de percussions en tout genre. D’un strict point de vue musical, The Loire Valley Calypsos vont avoir besoin très bientôt d’un nouveau nom. Un homonyme ?

https://www.facebook.com/theloirevalleycalypsos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

