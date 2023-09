Tim ! Scène de l’écluse Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

C’est un peu par hasard et incité par ses amis que Thibaud se met à composer ses propres titres.

En 2013, le premier album du duo “rue des anges” sort et nous fait découvrir un univers musical acoustique influencé par la nouvelle scène française. Suivront une quarantaine de scènes dont certaines marquantes : la première partie de Christophe Miossec devant 800 personnes, le festival de Travers, la fête de la musique au Château de Chambord, la première partie de Jérémie Kisling à Saint Jean de la Ruelle. En avril 2015, le duo s’arrête.

Thibaud, auteur/compositeur du projet, décide de continuer sous le nom de Tim !. Après quelques dates en solo (Francofolies Off, printemps de Bourges Off), Johan Cortès (à la batterie), Fabien Rebillon (à la basse) et Nelson Pinto (à la guitare), le rejoignent et apportent avec eux un nouveau son qui se mêle subtilement à son univers. En juin 2016, sort l’album “minuit”. On y retrouve des chansons d’amour… paternel, platonique, fantasmé, passionné, désabusé. C’est accompagné de sa “team” que Tim! va défendre son univers sur scène avec un set plus pop mais laissant toujours la place aux textes…

Scène de l’écluse quai du fort Alleaume, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

