Cet évènement est passé Gemma and the drivers Scène de l’écluse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Gemma and the drivers Scène de l’écluse Orléans, 22 septembre 2023, Orléans. Gemma and the drivers Vendredi 22 septembre, 23h00 Scène de l’écluse Gemma Driver (Chant/ukulélé/percussions), troublante diva anglaise échappée des années 50, et Cédric Psaïla (guitare/choeurs/renard), crooner désabusé mais plein de tendresse, nous emmènent en balade à travers les montagnes russes de la vie et de l’amour dans un spectacle « très vivant » et plein d’humour au tonalités jazz/folk/rock pétillantes et dansantes… https://gemmaandthedriver.com/ Scène de l’écluse quai du fort Alleaume, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://gemmaandthedriver.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T23:00:00+02:00 – 2023-09-23T00:00:00+02:00

2023-09-22T23:00:00+02:00 – 2023-09-23T00:00:00+02:00 fdl2023 fdl_import Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Scène de l'écluse Adresse quai du fort Alleaume, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Scène de l'écluse Orléans latitude longitude 47.898233;1.91823

Scène de l'écluse Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/