Nyhill Scène de l’écluse Orléans, 22 septembre 2023, Orléans.

Nyhill Vendredi 22 septembre, 20h45 Scène de l’écluse gratuit

Nyhill c’est la rencontre d’une musique profonde électro pop et d’une voix unique.

De la matière, de la texture, de la puissance et une véritable présence au service d’un univers à la fois sombre, délicat, sensible, organique et dansant… Une artiste à découvrir et à suivre de très près…

Scène de l’écluse quai du fort Alleaume, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:45:00+02:00 – 2023-09-22T21:45:00+02:00

