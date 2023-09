Tamia Ramos Scène de l’écluse Orléans, 22 septembre 2023, Orléans.

A l’image des artistes issus des plus grandes familles de la musique brésilienne traditionnelle, la jeune chanteuse et percussionniste Tamia Ramos d’origine franco-brésilienne grandit dans une famille de musiciens virtuoses et mélomanes éclairés. Les musiques classiques, jazz et latinas telles que la samba, le choro, la bossa nova et la batucada enchantent son enfance dès son plus jeune âge. Impressionné par la qualité de son travail, son père et professeur, le compositeur et virtuose brésilien Toninho Ramos, décide de la soutenir dans son ascension artistique et de la promouvoir avec lui sur scène en tant qu’interprète officielle de ses compositions dès 14 ans. Tamia réalise ses premières auditions professionnelles en France, au Canada et au Brésil, qui lui valent d’être l’invitée d’artistes prestigieux et de scènes célèbres de l’underground de la musique brésilienne.

Révélateur d’une première nature profondément poète, le regard sensible et lucide de Tamia sur le monde constitue l’écrin de grâce d’une voix voluptueuse et subtilement éthérée.

Un Brésil habité de toutes ses mémoires rêve de liberté à travers cette nouvelle artiste sans frontières, symbole d’un futur aussi nostalgique qu’infiniment ouvert, riche en émotions, et passionné. » https://www.facebook.com/tamia.ramos.singer/

