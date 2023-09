Cet évènement est passé Fool System Scène de l’écluse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Fool System Scène de l’écluse Orléans, 21 septembre 2023, Orléans. Fool System Jeudi 21 septembre, 22h45 Scène de l’écluse Fool System joue un répertoire en français et en anglais, aux couplets planants et aux refrains énergiques. Servant un rock puissant, ce combo sait nous emmener dans des nappes méditatives ou des envolées déchaînées. Ils dessinent des paysages musicaux qui nous transportent dans des rêveries fantasmagoriques. C’est atmosphérique. Du road music trip en bandoulière…

https://www.facebook.com/foolsystem/ Scène de l’écluse quai du fort Alleaume, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/foolsystem/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T22:45:00+02:00 – 2023-09-21T23:45:00+02:00

2023-09-21T22:45:00+02:00 – 2023-09-21T23:45:00+02:00 fdl2023 fdl_import ©Chloe Daumal Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Scène de l'écluse Adresse quai du fort Alleaume, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Scène de l'écluse Orléans latitude longitude 47.898233;1.91823

