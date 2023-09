Cet évènement est passé La Cantine des Scouts Scène de l’écluse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

La Cantine des Scouts
Jeudi 21 septembre, 20h00
Scène de l'écluse
Orléans

Une chorale participative, un jukebox interactif, un karaoké social géant… Appelez ça comme vous voudrez, mais retenez une chose : avec la Cantine des Scouts, l’important c’est de chanter ensemble, à pleins poumons, et dans la bonne humeur !

Au menu, un répertoire d’une soixantaine de chansons populaires dans lequel pioche le public.

Le public choisit, les Scouts décident. Si besoin, ils organisent des jeux pour départager les choix des participants. Prêts à pousser la chansonnette ?

