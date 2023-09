1.618 Scène de l’écluse Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

1.618 Mercredi 20 septembre, 22h00 Scène de l’écluse

1.618 est un groupe de rap orléanais, composé de Yoüss et de Sear Ken, deux Mc’s aux plumes affûtées qui évoluent dans un univers où se côtoient conscience, spiritualité, regard critique sur l’humain, le monde et sa société. Accompagnés aux platines par Dj Need, le combo balance un set d’une efficacité redoutable ! https://www.facebook.com/people/1618/100063303484792/

Scène de l’écluse quai du fort Alleaume, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/people/1618/100063303484792/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T22:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

2023-09-20T22:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

fdl2023 fdl_import