Orléans Relax Scène de l’écluse Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Relax Mercredi 20 septembre, 20h30 Scène de l’écluse gratuit Relax « c’est ça le message » et c’est surtout le nouveau duo de rap du moment composé de : Posti, rappeur/beatmaker Orléanais amoureux de son art qui a su traverser les époques (Nope, Heady/Posti, 615, Antipode,…)

Supernova, rappeur Bruxellois très prometteur qui vient du milieu beatbox (champion du monde en duo 2021 avec Middle School).

Leur univers musical alliant le « c’était mieux avant » au « t’inquiète, ça va bien se passer » nous transporte de manière « Relaxante » dans diverses émotions.

Relax c’est un voyage musical planant, sarcastique, poignant, fédérateur, explosif et un brin visionnaire grâce aux plumes aiguisées et à la complémentarité des deux rappeurs qui nous proposent un rap technique, mélodieux, réfléchis et tranchant. Cette complicité est orchestrée par une belle équipe de beatmakers tels que Chilea’s, Aayhasis, Astronote, Maybe Sun et Posti. Scène de l’écluse quai du fort Alleaume, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T20:30:00+02:00 – 2023-09-20T21:30:00+02:00

