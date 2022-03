Scène de Crime “FANTASMAGORIE” Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Les fantômes des artistes de la scène se sont réunis au sein du théâtre, malheureusement, l’Esprit de Molière vient d’être retrouvé sur la scène, sans vie…Et c’est vous qui allez devoir enquêter pour comprendre ce qui s’est passé ! Venez enquêter dans l’un des plus beau lieu du Patrimoine de la ville de Nevers, en rencontrant les “fantômes” des personnages marquant de la Scène ! Tarifs : 15€ /6€ (- 12 ans) / Infos et réservations : 06.50.72.27.85 ou [conservatoiredujeu@yahoo.fr](mailto:conservatoiredujeu@yahoo.fr)

Deux sessions d’une scène de crime unique ! A mi chemin entre l’escape game et le jeu de rôle grnadeur nature, venez mener l’enqûete et découvrir les mystères qui se cachent au théâtre de Nevers… Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre

