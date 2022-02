Scène de bêtes ! Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Scène de bêtes ! Thue et Mue, 26 février 2022, Thue et Mue. Scène de bêtes ! Le Studio 12 place des Canadiens Thue et Mue

2022-02-26 10:30:00 10:30:00 – 2022-02-26 11:00:00 11:00:00 Le Studio 12 place des Canadiens

Thue et Mue Calvados Suivez les péripéties de bêtes en tous genres. Un spectacle ludique et amusant, coloré et vivant, qui ravira les enfants et les adultes…

De 3 à 6 ans.

Durée : 30 mins.

