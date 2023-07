Fiest’A Bayssan : The Dramatix • Cimafunk Scène de Bayssan Béziers, 21 juillet 2023, Béziers.

Fiest’A Bayssan : The Dramatix • Cimafunk Vendredi 21 juillet, 20h15 Scène de Bayssan Tarif plein : 28€ / Réduit : 14€

Accueillie l’an dernier sur la scène du Théâtre de la Mer avec son trio électro-créole My Josephine, Marie Nosmas, aka Bett Betty, nous revient en meneuse de revue funk déjantée. Composé de la fine fleur de la scène groove sudiste, The Dramatix est un big band discofunk à la tête duquel la chanteuse peut laisser s’exprimer toute la gouaille, la bonne humeur et le sens du spectacle qui ont fait sa réputation. On le devine, rien de « dramatix » dans cette débauche d’énergie, mais un phénoménal savoir-faire entièrement dévolu à la fête, mirror ball, paillettes, panoplies flashy et gros son inclus.

En termes de trésors musicaux, la balance commerciale de Cuba est largement excédentaire : beaucoup plus d’exportations que d’importations. Laissons de côté les raisons politico-historiques de cet apparent « déséquilibre » pour saluer le coup d’éclat de Cimafunk : l’avènement du funk cubain. En quelques années, cette combinaison hautement relevée a fait de lui l’un des artistes cubains les plus populaires chez lui et à l’extérieur. Pourquoi ? Comment ? Pour le comprendre, il suffit de voir débouler sur scène cette tornade de groove, adoubée par George Clinton. Retour de flammes très attendu !

??????????? : scene-de-bayssan.herault.fr

Retrouvez toute la programmation du Festival Fiest’A Sète sur www.fiestasete.com

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:15:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

