ARCHICITY : Visite de la Scène de Bayssan Scène de Bayssan Béziers, 18 mars 2023, Béziers.

ARCHICITY : Visite de la Scène de Bayssan Samedi 18 mars, 11h00 Scène de Bayssan Visite gratuite, sur inscription.

ARCHICITY | La Scène de Bayssan

Samedi 18 mars à 11h

Scène de Bayssan, Béziers, Hérault

« Le domaine de Bayssan, tel un campement circassien, est en perpétuel mouvement et se reconfigure au grès de la programmation culturelle et des évènements. Caravanes, scènes, banquets, barnums et toutes autres installations évènementielles doivent pouvoir trouver place, tant dans l’espace public que logistique. Pour répondre à cette grande liberté d’usages, le paysage offre de grandes esplanades épurées de toute occupation permanente, à l’exception des dispositifs techniques nécessaires à la leur fonction d’accueil.

En mémoire aux trois chapiteaux de toile du Théâtre Sortie Ouest, le projet se scinde en trois corps d’architecture. Le « petit chapiteau » abritera les fonctions qui nous accueillent, nous restaurent et nous soulagent. C’est le lieu d’avant, d’après et d’entracte, c’est l’espace partagé de la salle de spectacle et de l’amphithéâtre. Le « grand chapiteau » se fait lui écrin de la salle de spectacle, l’espace de l’acte qui se prépare et qui se joue. Le très « grand chapiteau à ciel ouvert » ou amphithéâtre de plein air est le dernier du trio. » -Sources texte : K Architectures

INFOS

Qui ? Visite commentée par Jérôme Sigwalt, architecte (K Architectures)

Quand ? Samedi 18 mars à 11h

Où ? Rendez-vous sur l’esplanade devant les trois chapiteaux, dans le Domaine départemental de Bayssan, Route de Vendres, à Béziers (34500)

Tarif ? Gratuit pour tous.tes

Se rendre à la visite :

En covoiturage : https://bit.ly/covoit-bayssan (n.b. : la MAOM ne gère pas les covoiturages).

La visie est organisée en partenariat avec la Scène de Bayssan.

Visite gratuite, sur inscription.

Scène de Bayssan Scène de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-scene-de-bayssan »}] [{« link »: « https://www.k-architectures.com/ »}, {« link »: « https://bit.ly/covoit-bayssan »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T11:00:00+01:00 – 2023-03-18T13:00:00+01:00

2023-03-18T11:00:00+01:00 – 2023-03-18T13:00:00+01:00

architecture archicity

Sophie Oddo pour K Architectures