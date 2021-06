Paris Mairie du 14e arrondissement Paris Scène Danses Urbaines Mairie du 14e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Scène Danses Urbaines Mairie du 14e arrondissement, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 17h à 20h

gratuit

Start 14 est le festival de la Jeunesse du 14ème arrondissement. Pour cette nouvelle édition, 3 scènes seront réservées aux jeunes talents. Organisée par les CPA Marc Sangnier, Angel Parra et Antenne PIJ Didot Scène Danses Urbaines

Scène sur le parvis de la Mairie du XIVe arrondissement Spectacles -> Danse Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (263m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (374m)

Contact :Centres Paris Anim’ Marc Sangnier et Angel Parra 0177101217 https://animparis14.fr/ https://www.facebook.com/parisanim14/ https://twitter.com/parisanim14 Spectacles -> Danse Ados;Plein air;En famille

